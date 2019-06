Superligaen Indefra: Gribbene svæver over kriseklub

AGF har ignoreret flere bud på anfører Jens Stage. Foto: Benjamin Nørskov/Polfoto

Det snakker de om efter slutfløjt: Belgisk bud på Onuachu afvist - Randers FC tæt på at hente tabt søn hjem - AGF nægter at gå i transferdialog om sin anfører - Moses Opondo leder masseflugt an fra Vendsyssel FF