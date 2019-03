Superligaen Indefra: Skal træffe giftigt valg om drømmespiller

Lykkes det for AaB at lande en aftale med Lucas Andersen kan det presse en AaB-legende som Rasmus Würtz ud. Foto: René Schütze

Lucas A-drømmen kan presse AaB-legender ud

Lucas Andersen er en løntung herre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det vil inden udgangen af marts stå klart, om AaB får opfyldt drømmen om at tilknytte Lucas Andersen på permanent basis.

På de indre linjer har nordjyderne allerede besluttet sig for, at frikøbsklausulen på cirka seks mio. kr. skal indløses, og der er sat turbo på de videre forhandlinger om spilleren. En endelig afklaring forventes 'snart.'

Den helt store hurdle er spillerens egne lønkrav. Jores Okore er lige nu den højst lønnede spiller på Hornevej med en årsløn på 2,6 mio. kr.

Lucas Andersen vil sprænge den ramme, og dermed kigger sportsdirektør Allan Gaarde på en forpligtelse, der som minimum runder 12 mio. kr. over en fire-årig periode - oven i overgangssummen til Grashoppers i Schweiz.

- Det er klart, at bedre præstationer får en til at stige i værdi, som Lucas Andersen bemærkede efter kampen mod Hobro.

Den løn, Lucas Andersen forventer, er så stor, at det har indflydelse på mange andre beslutninger omkring truppen, som Allan Gaarde skal forholde sig til.

Lønnen til brandvarme Lucas Andersen skal nemlig efter alt at dømme findes ved at strege andre lønnumre i truppen.

Det kan meget vel gå ud over to af de mest legendariske navne i den unge AaB-trup. Veteranerne Rasmus Würtz og Kasper Risgård har begge udløb til sommer.

Cheftræner Jacob Friis ser sjældent deres vej. Würtz har ikke været i kamp siden forårspremieren, Risgård får lidt minutter fra bænken.

De roller harmonerer ikke med, at de to stadig hører til blandt de mest løntunge i truppen. Derfor peger alt mod, at en aftale med Lucas Andersen meget vel kan ende med at udløse et farvel til de to AaB-veteraner.

Filip Lesniak og Kristoffer Pallesen er to andre højt lønnede, som forventes at smutte senest til sommer. Det betyder, at AaB kan jonglere med fem mio. frie lønkroner i budgettet. Det kan købe Lucas Andersen - og lidt mere spillerguf til dessert.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bøsse-tilråb får mere opmærksomhed

Jeppe Højbjerg mødt af tilråb. Foto: Jens Dresling

Et par homofobiske episoder inden for den seneste uge udløser nu skærpet opmærksomhed på tendensen fra landets fodbolddommere i Superligaen.

Da OB sidste uge eliminerede Esbjerg fra pokalturneringen måtte vestjydernes målmand, Jeppe Højbjerg, gennem længere perioder lægge øre til 'Jeppe Højbjerg er homo' sunget af en større gruppe af OB-fans lige bag hans mål.

Tilsvarende tilråb boltrede en gruppe meget unge FC Midtjylland-tilskuere sig med, da FC Nordsjælland mandag aften gæstede MCH Arena. Gruppen opholdt sig meget tæt på gæsternes fans og messede 'Alle fra Sjælland er homo' i flere omgange.

Tilråb i samme stil er blevet bemærket flere steder de seneste runder.

Superligaens ordensreglement slår fast 'Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.'

I lighed med affyring af pyro på tribunen er det op til dommerkvartetten at indberette den type brud efter kampene.

De to episoder fra Odense og Herning er ikke blevet indberettet, men Divisionsforeningen har rettet henvendelse til dommergruppen for at få øget opmærksomhed på tendensen.

Det kan i første omgang udløse bøder, hvis homofobiske tilråb bliver indberettet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lille lønhop bag Randers FC-kaptajns farvel

Nicolai Poulsen forlader Randers FC til sommer. Foto: Ernst van Norde

Det kom yderst overraskende, da Randers FC for halvanden måned opgav at få en forlængelse med kaptajn Nicolai Poulsen på plads.

Gennem hele efteråret havde både spiller og klub ytret sig positivt omkring udsigterne til at nå til enighed.

- Jeg har været her lang tid og har kæmpet mig fra at vandbærer til træning til en rolle som anfører, så det stiller selvfølgelig også nogle krav til kontrakten. Det går lidt frem og tilbage, så nu må vi se, hvor den lander, sagde Nicolai Poulsen til Randers Amtsavis, da efteråret sluttede.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder med indsigt i forhandlingerne, at Randers FC i sidste ende slet ikke delte kaptajnens opfattelse af sin egen værdi.

Kronjyderne tilbød Nicolai Poulsen en aftale, der sikrede ham et respektabelt, men forholdsvist lille lønhop på omkring 100.000 kr. årligt.

Det betød samtidig, at Nicolai Poulsen i det interne lønhierarki stod til at få baghjul af den mere offensivt anlagte midtbane-kollega, Mikkel Kallesøe.

I starten af året forlængede Mikkel Kallesøe sin aftale med Randers FC og hoppede op blandt de fire højst lønnede i klubben med en årsløn lige under en million.

Det blev udslaggivende for Nicolai Poulsens beslutning, at klubben ikke anså anføreren for mere betydningsfuld. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ser Randers FC-anføreren ud til at gå til AGF på en aftale, der ikke er markant bedre end det, som han kunne få i Randers FC.

Kronjyderne skrev i forbindelse med sammenbruddet i forhandlingerne, at Poulsen fra en anden dansk klub havde fået: 'et tilbud, vi hverken kan eller vil matche.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brøndby-fans kæmper om vigtig plads

Kampvalg blandt Brøndbys fans. Foto: Lars Poulsen

Der er udsigt til kampvalg på Vestegnen. Brøndby har som den eneste Superliga-klub et fanudpeget medlem i bestyrelsen, men flere gør nu krav på den plads.

Siden 2013 har Brøndby Supporters Trust udpeget medlemmet, og siden 2014 har det været Sune Blom. Nu får han en modkandidat, da en helt ny fanforening har set dagens lys.

Den hedder Fanafdelingen i Brøndbyernes IF, og det er fra denne forening, at den vedtægtssikrede fanrepræsentant fremover skal findes.

Fanafdelingen i Brøndbyernes IF ønsker at favne bredt og hører under amatørafdelingen i Brøndby.

Den er stiftet af medlemmer fra Brøndby Support, Alpha, Svinget og Brøndby Supporters Trust efter et udvalgsarbejde, hvor bl.a. Brøndby-formand Jesper Møller deltog.

Foreløbig er to blevet godkendt til valget: Sune Blom og Henrik Worsøe.

Der er mulighed for en yderligere kandidat, der i givet fald senest onsdag skal melde sit kandidatur.

Det er derefter op til medlemmerne af den nyoprettede fanafdeling, hvem de ønsker skal repræsentere dem i bestyrelsen.

Det afgøres på en generalforsamling 17. marts i fanzonen på Brøndby Stadion.

Den nye fanafdeling skal sikre traditionelle ’Brøndby-værdier’ som fællesskab og frivillighed. Den skal støtte moderklubben og dens arbejde og samtidig søge indflydelse i klubbens professionelle afdeling.

Derudover skal den sikre, at både klub og fans tager et lokalt og socialt ansvar og bidrager til fællesskabet på Vestegnen.

Klubbens professionelle afdeling afholder generalforsamling 2. april, og her er det planen, at fansenes plads i bestyrelsen vedtægtssikres.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ståle irriteret over Parkens græs

Græsset i Parken skal udskiftes. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Når FC København 17. marts møder Hobro i grundspillets sidste runde, bliver det på et helt nyt græstæppe i Parken. Klubben skifter i denne uge græsset i nationalarenaen, og det er Ståle Solbakken og spillerne ganske tilfredse med.

Banen så skidt ud mod Vejle og var helt tydeligt svær at spille på. Flere gang gled spillerne, men nu skulle problemet blive løst.

- Det er svært at spille hurtigt på den bane. Den er tung og knoldet, så det er krævende, sagde FCK-manageren efter 2-0-sejren over Vejle.

Parken fik ikke skiftet græs i vinter, men da der også har været udfordringer med banerne på træningsanlægget på Frederiksberg, er flere træninger blevet rykket ind i Parken.

Desuden har FCK spillet et par reserveholdskampe på Østerbro, og det har været hård kost for græsset.

'Rigtige venner' - Bech og Seier arbejder tæt sammen

Skulle finde stjerne: Truet med en AK-47

Fodboldstjerne mistede far: Det skal være okay at sørge