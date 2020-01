Tre Brøndby-fans blev overfaldet og røvet efter klubbens kamp mod FC København i Parken 12. august 2018. Foto: Anthon Unger.

Torsdag skal syv mænd i retten, hvor de står tiltalt for at have røvet og tæsket Brøndby-fans i et S-tog efter opgøret mellem FC København og Brøndby 12. august 2018. Ekstra Bladet har fået aktindsigt i anklageskriftet, som afslører ubehagelige detaljer fra overfaldet