- Jeg har fundet ud af, hvad der var vigtigt for mig. Før levede jeg et liv, der førte mig hen i stressen, siger FC Roskildes 1. divisionstopscorer Emil Nielsen. Foto: Olivia Loftlund

Vendepunket: FC Roskildes 1. divisionstopscorer Emil Nielsen levede i flere år et turbulent liv. Karrieren kørte ikke, pengene forsvandt, og han kæmpede for at opretholde facaden som fodboldspiller. En nat for halvandet år siden sagde kroppen fra, og han ringede 112