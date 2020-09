De Hviee kravlede op i det jyske hierarki med storindkøbet af Patrick Olsen i AaB, og bronzevinderne ser ud til at håndtere afgangen af Mustapha Bundu smertefrit

AGF tændte begejstringen i Smilets By med de første medaljer i 23 år og kvalifikation til Europa. Nu venter den svære opgave med at følge op på den flotte sæson uden to af sæsonens toneangivende offensive profiler.