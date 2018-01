Manchester United er tilbage i topkampen. Foto: Nick Potts/AP

José Mourinho har fået 650 mio. kr. at handle for denne vinter og pengene kan ende med at blive brugt på Eden Hazard. Men der er andre positioner, som er mere oplagt til forstærkninger hos De Røde Djævle, hvor spørgsmålet om managerens udløbsdato også begynder at melde sig