Uro i kulissen: Bagom Ståles chokfyring

Det var ikke kun de svigtende sportslige resultater, der var årsagen til, at FC Københavns bestyrelsesformand Bo Rygaard lørdag valgte at fyre Ståle Solbakken efter et katastrofalt 2020, hvor FC København kun har hentet 1,30 point i snit, og aktuelt er det niendebedste mandskab i Superligaen ud fra helårsstillingen.