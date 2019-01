Holger Rune må pakke til godt 30 rejseuger om året, men han elsker heldigvis livet på sportens globale landevej. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bevidstheden om, hvad der skal til for at gå til tops, ligger side om side med en helt naturlig selvtillid og et knivskarpt boldøje hos dansk tennis' supertalent, Holger Rune