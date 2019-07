Adnan Mohammad er stjerne på det pakistanske landshold, og det er en noget anden fodboldvirkelighed, som han har mødt der. Foto: Linda Johansen

Fra Hjørring til Phnom Penh: Lyngbys Adnan Mohammad er blandt de bedste spillere på et af verdens værste landshold. Pakistan tabte to gange til Cambodia og er ude af VM-kvalifikationen over tre år før, at første VM-kamp spilles i Qatar