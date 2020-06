Visionær eller varmluftsballon

Aldo Petersen fik ét år som formand for Brøndby. Her hilser han på Jan Bech Andersen, da han forlod posten. Det seneste år har han via amerikanske investorer budt sig til i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Er han en varmluftsballon, der jagter hurtige penge, eller en visionær forretningsmand med mange ideer og tanker om udviklingen for dansk fodbold?

Beskrivelserne af Aldo Petersen er mange.

Men det står klart, at forretningsmanden med fortid i både Brøndby og FC København er en type, der i sandhed skiller vandene.

Aldo Petersen startede som sponsor i Brøndby i klubbens storhedstid i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne. Siden indtog han Parken og er efterfølgende dukket op med års mellemrum med forskellige fodboldprojekter som fodboldens korkprop. Det gælder opkøbet af Brøndby med Peter Schmeichel i 2007, redningen af Brøndby seks år senere og de senere års opkøbsforsøg i Parken.

Senest har han fortalt om de opkøbsplaner, han på vegne af kapitalfonden Fortress har lagt frem. Aktionærernes aktier i Parken skulle købes til en kurs, der lå 40 procent over den noterede børskurs. Parken skulle renoveres og spillerbudgettet skulle udvides markant.

Planerne blev fremlagt sidste år, men det er først nu Aldo Petersen åbent har fortalt om ideerne, som siden er blevet skudt ned fra Parkens side.

På det møde, som de amerikanske investorer holdt med Parkens ledelse, deltog Aldo Petersen dog ikke.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var amerikanerne faktisk dybt skuffede over udbyttet af mødet med Parkens ledelse.

Aldo Petersen har haft et ben i både Brøndby og FC København. Her fra hans tid som formand i Brøndby, hvor han blot fik ét år i stolen. Foto: Lars Poulsen.

Nemme og hurtige penge

Niels-Christian Holmstrøm, formand for KB og tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment, har ikke den store respekt for den måde Aldo Petersen fører sig frem på.

– Aldo bryster sig af at være fodboldfan. Han er vel først og fremmest en projektmager, der jagter de nemme og hurtige penge, siger Niels-Christian Holmstrøm til Ekstra Bladet.

Der er flere eksempler på, hvordan Aldo Petersen – oftest for andres penge – har forsøgt et comeback til de bonede gulve. Indtoget i Brøndby i 2013 er et eksempel. Det seneste opkøbsforsøg i Parken et andet.

Og så er der historien om Abramovichs mulige indtog på den danske fodboldscene.

Her blev Aldo Petersen via forretningsforbindelser koblet til Arkady Abramovich, der tilbage i 2010 viste interesse for at købe aktier i Parken.

Aldo Petersen er blevet fodboldens korkprop. Manden, der dukker op med nye projekter med års mellemrum. Foto: Lars Poulsen

Filmen knækkede

Der kom et møde i stand med Parkens daværende ledelse på Hotel d’Angleterre. Men filmen knækkede på mange måder, da Aldo siden tog selskabet videre til instedet Café Viktor. Her stødte han på Carsten Koch, daværende formand for LD og storaktionær i Parken. Da historien få dage senere eksploderede i medierne, trak Abramovich-familien straks følehornene til sig.

– Aldo kan til tider virke indiskret. Når det går for stærkt, falder tingene til jorden. Han evner ikke altid at ordne alt i mindelighed, som en kilde forklarer det.

En anden siger:

– Aldo er typen, der får ting til at ske. Ingen kan tage fra ham, han stod i spidsen for Brøndbys redning i 2013. Han kom med de folk, der havde pengene og redningsplanen. Men hans svaghed er, at han ikke lader andre komme til, når han har taget de første skridt.

Aldo Petersen, Karoly Nemeth og Mark Scigethy i 2007, hvor de venter på Peter Schmeichel på parkeringspladsen på Brøndby Stadion. De havde planer om at opkøbe Brøndby, men blev afvist af Per Bjerregaard. Foto: Lars Poulsen.

Fra en række fremtrædende kilder beskrives Aldo Petersen som ekstrem visionær og med et idekatalog så stort som et leksikon. Men han fremhæves også som typen, der til tider har svært ved at forstå og acceptere det politiske spil i fodboldverdenen. Prædikatet varmluftsballon klæber sig også til hans navn, fordi mange projekter kuldsejler undervejs.

– Det virker uprofessionelt, sådan som han optræder. Hvis Aldo Petersen i øvrigt havde indsigt i fodboldens verden, havde han optrådt med større respekt for fodboldens værdier. Her tænker jeg på talentarbejdet, historien, kulturen og de samarbejdsaftaler, klubberne har. Den del af fodboldens verden har Aldo aldrig fattet eller respekteret.

– Når professionel fodbold er og har været en succes i eksempelvis Brøndby og FC København, er det fordi alt sker i respekt mellem foreningen og forretningen. De skal arbejde sammen. Det er hjørnestenen.

– Her vil Aldo som forretningsmand bare tromle henover alt og alle. Det har så vist sig, at det kommer han ikke langt med, mener Niels-Christian Holmstrøm.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række kilder, der ikke ønsker at udtale sig. Det gælder blandt andre flere af de folk, han arbejdede tæt sammen med i Parken.

Aldo: Dumt at udelukke noget

Det ligger ikke i kortene, at Aldo Petersen og hans investorer kommer med nye opkøbsplaner til Parken den kommende tid.

Coronakrisen har vendt det hele på hovedet.

Men Aldo Petersen holder i sandhed døren på klem for, hvad der kan komme til at ske i fremtiden.

– Jeg vil da ikke stå og udelukke noget som helst. Men lige her og nu kan jeg sige, at vi ikke er i gang med at kigge på Parken igen. Og der er ikke et nyt tilbud på vej til dem, siger Aldo Petersen.

– Du kalder dig fodboldfan, men er det hensigtsmæssigt, når du har været involveret i to rivaliserende klubber som FCK og Brøndby?

– Det ser jeg slet ingen problemer i. Der er også mange, der holder med eksempelvis Brøndby og Barcelona.

– Det er vel noget andet, når det er to rivaliserende klubber fra samme land?

– Igen. Det kan jeg ikke se noget som helst problem i.

– Hvorfor deltog du ikke i det møde de amerikanske investorer havde med Parkens ledelse?

– Jeg havde lavet hele forarbejdet. Det var mere naturligt, at dem, der kom med pengene, var med til det møde, siger Aldo Petersen, der lige nu har involveret sig i et projekt med opførelse af seniorboliger i Frederikssund.

Her er det planen, at der skal bygges boliger for 250 millioner kroner

Selvmålene

Aldo Petersen nåede ét år som formand for Brøndby, hvor han med sin investorgruppe var en stor del af klubbens redningsplan i 2013. Men det blev et turbulent år, hvor han undervejs lavede et par gigantiske selvmål.

I efteråret 2013 rejste han til Madrid for at se FCK spille mod Real Madrid. Det skete samtidig med, at hans investeringsfirma var sponsorer i FCK.

Det var et stort selvmål, da Aldo Petersen som Brøndby-formand valgte at rejse til Madrid for at se rivalerne fra FCK spille mod Real Madrid. Her er han fanget i lufthavnen i Madrid. Foto: Lars Poulsen.

Det største selvmål kom, da han forsøgte at gå enegang med Brøndby i forhold til tv-aftalen. Brøndby manglede 25 millioner kroner. Derfor forsøgte han i en periode at gå solo.

Han ville udskille de kommercielle rettigheder, så de digitale rettigheder blev solgt særskilt.

Forsøget blev ingen succes. Og Brøndby faldt til patten og blev i fællesskabet med de øvrige superligaklubber.

Måske var den manøvre medvirkende til at koste ham bestyrelsesposten i Brøndby. Jan Bech Andersen havde i hvert fald i perioden investeret i flere aktier og ønskede at sætte sit eget hold i foråret 2014 – uden Aldo Petersen.

Aldo - fodboldens korkprop 1995: Han investerer i FC København og er dermed med til at redde klubben fra en truende konkurs. Han er med til at hente både Michael Kjær og Flemming Østergaard til klubben. Siden er han med til at børsnotere klubben og købe Parken. 2002: Han træder ud af bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment. Han ejede 143.415 Parken-aktier. Dem solgte han for et beløb i niveauet 30 millioner kroner. Det er aldrig blevet afsløret, hvad han betalte for dem. Men det står klart, at han scorede et større millionbeløb på aktiesalget. 2007: I et tæt samspil med Peter Schmeichel, der skal være sportsdirektør, står de parat til at købe sig ind i Brøndby. Aldo og hans medinvestorer, hvor Schmeichel er med, er parate til at investere 250 millioner kroner i klubben under forudsætning af, at aktieklasserne bliver ophævet. Dengang var det sådan, at Brøndby IF sad på de bestemmende A-aktier. Per Bjerregaard afviste opkøbsforsøget. 2010: Aldo Petersen får via en række kontakter skabt kontakt til Arkady Abramovic, søn af Chelsea-ejer Roman Abramovich. Arkady viser stor interesse for at købe aktierne i Parken. Abramovich mister dog interessen for investeringen kort efter besøget i København, hvor han har mødt Carsten Koch, der dengang var formand for en af Parkens store aktionærer, LD. 2010: Aldo Petersen arbejder i kulisserne i forsøget på at bringe Flemming Østergaard tilbage til en rolle i Parken, som Østergaard samme år i øvrigt forlod som formand. Kupforsøget mislykkes. 2013: Brøndby henter 108,4 millioner kroner ved en emission. Størstedelen af de penge kom fra en gruppe af investorer, som Aldo Petersen stod i spidsen for. Han bliver samtidig indsat som formand for bestyrelsen. 2014: Aldo Petersen stopper som formand for bestyrelsen i Brøndby efter blot ét år på posten. Jan Bech Andersen har opkøbt mange aktier og ønsker at sætte sit eget hold. Det blev et kort eventyr for Aldo Petersen på Vestegnen. 2019: Aldo Petersen er med i en gruppe, hvor det er den amerikanske gigant Fortress, der vil købe Parkens aktier. Det kommer siden frem, at de er villige til at betale 40 procent over den noterede børskurs. Efterfølgende brugte LD Fonde det tilbud til at sælge sine aktier til Lars Seier Christensen. 2020: Aldo Petersen står på ny frem og fortæller i et debatindlæg i Tips-Bladet, at den investorgruppe, han repræsenterer, er klar med et nyt tilbud til Parken. Han påpeger, at Parken skal renoveres og der skal investeres meget mere i spillertruppen. Han mener, FCK skal udvide spillerbudgettet fra 160 millioner kroner til mindst 200-225 millioner kroner over tre-fem år for ikke at tabe terræn i den knivskarpe intetnationale konkurrence.

