15 madvarer vi spiser for meget eller for lidt af

Pas på vægten! Nye undersøgelser viser, at overvægt fører til flere sygdomme end rygning. Foto: Carsten Andreasen

Dårlige madvaner fører til mere alvorlig sygdom og død end rygning. Overvægt og fedme er også en af de livsstilsfaktorer, der giver flest kroniske sygdomme, viser ny rapport. Eksperterne har nogle helt klare råd til at stoppe den pågående fedme-epidemi. Her får du listen over 15 madvarer, som vi enten spiser for meget eller for lidt af