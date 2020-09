Julius Erik Nielsen er den første og eneste elev på Learnmark Tech, der har taget to uddannelser på samme tid. Han har taget en kloakmesteruddannelse på aftenskole, mens han samtidig uddannede sig til anlægsstruktør

For abonnenter

Der er noget særlig determineret over 19-årige Julius Erik Nielsen, når han skal fortælle om, hvorfor han kastede sig ud i at tage to uddannelser på én gang.