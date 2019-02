23-årige Janne lider af brækfobi: Følg hendes kamp for at stige på toget

- Jeg har åndenød og føler mig låst fast, siger fobi-ramte Janne Leigreid, der her prøver at overvinde sig selv til at stige på toget i Oslos t-bane. Foto: Mattis Sandblad