Vågekone Amelie Toft er hos døende i deres allersidste tid. Vågeres opgave er at være til stede i rummet og berolige den døende med nærvær, og de må hverken ordinere medicin eller løse plejemæssige opgaver. Foto: Linda Johansen

Amelie Toft på 42 år har været våger i fire år. Hun synes, det er vigtigt at aftabuisere døden og at være der for hinanden i den sidste tid