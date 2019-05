Linda blev bortadopteret som spæd. Da hun som voksen forsøgte at kontakte sin biologiske mor, fik hun en barsk afvisning. Foto: Gøran Bohlin, VG

'Linda' var under 14 dage gammel, da hun blev overdraget til sine nye forældre. Nu fortæller hun sin historie om, hvordan det er at leve et liv med en masse spørgsmål. Og om som voksen - igen - at blive afvist af den kvinde, der i sin tid fødte hende