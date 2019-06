I 1994 ramte et voldsomt jordskælv Los Angeles, og 57 mennesker mistede livet. Foto: Douglas C. Pizac/AP

For 25 år siden blev den californiske millionby Los Angeles ramt af et jordskælv, der dræbte 57 mennesker og kostede 50 milliarder dollars. Men det var ingenting i forhold til det altødelæggende jordskælv, som eksperter siger vil ramme byen - måske allerede inden for ganske få år