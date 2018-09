Asbjørn ventede i over to år på et nyt hjerte: Fik sit livs opkald på McDonald's

Asbjørn Hoel Meier var en ung, stærk fyr, da han begyndte at blive forpustet af selv de mindste ting. Da lægerne scannede ham i efteråret 2014, opdagede de, at hans hjerte var over dobbelt så stort, som det burde være. Foto: Tariq Mikkel Khan