Borgen behøver ikke hvidvask: Tjente 100 mio. som topchef

Nordmanden Thomas Borgen har i fem år været øverste chef for Danske Bank. Han forlader en bank i krise, efter at det er kommet frem, at Danske Banks estiske filial kan have hvidvasket op mod 1500 milliarder kroner. Foto: Jonas Olufson