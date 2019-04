Borgmester har været gravid før: Barnet døde i maven på mig

Roskildes borgmester, Joy Mogensen, er blevet gravid ved hjælp af kunstig befrugtning. Dermed skriver hun sig ind i en tendens med flere og flere enlige kvinder, der ikke vil vente på, at en mand står klar til at være far. - Jeg ved ikke helt, hvornår jeg har termin, men det er senest 1. november. Det er lidt svært at sætte en præcis dato, når det er kunstig befrugtning, for rent praktisk, så har ægget jo været inden i mig, uden for mig, og så inde i mig igen. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix.