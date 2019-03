En operation fjernede skimmelsvampen i venstre øjenhule, men synet kunne ikke reddes.

Der er betydelig større risiko for at blive ramt af lynet end for at blive inficeret med en skimmelsvamp i hjernen. Indtil videre har et svampeangreb kostet 60-årige Britta Astrup synet på venstre øje, og højre øje risikerer fortsat at blive angrebet