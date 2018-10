Camilla lever med tvangstanker: 'Jeg er bange for at slå mine børn ihjel'

- Det er klart, at folk reagerer voldsomt, når jeg fortæller, at jeg er bange for at slå mine børn ihjel. Og jeg har både oplevet, at der er forældre, der ikke vil lade deres børn lege med mine børn, og mødt folk, der mener, at mine børn skal fjernes fra mig, fortæller 36-årige Camilla.