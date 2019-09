Christin sagde sit job op for at leve tæt på naturen

- Jeg vil ikke sidde som gammel og føle, at jeg ikke brugte min tid på det rigtige. Jeg vil hellere tænke: Du tog nogle chancer. Du levede, som du ville, og ikke som andre forventede, siger Christin Oldebråten. Foto: Mattis Sandblad

I et år valgte 44-årige Christin Oldebråten og hendes familie at forlade hverdagen og bo i en hytte i de norske fjelde. Nu har hun sagt jobbet op og lever et mere simpelt liv