Civilbefolkningens skræk: Her er fem skjulte dræbere

Et lille udvalg af de efterladte bomber og skjulte dræbere, som civile i verdens brændpunkter risikerer at dø af. Der er to miner, en panserværnsraket, en håndgranat og en klyngebombe. Foto: Rasmus Flindt Pedersen