Habib Frost er født lynende skarp i hjernen, entreprenant og yderst nysgerrig. Opstarts-virksomheden Neurescues stifter og administrerende direktør har altid læst naturvidenskabelige fagbøger af lyst og scorede 12 i alle fag undtagen idræt som gymnasieelev. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Danmarks unge hverdags-helte: - Hjertet er mere end en muskel for mig, siger danske Habib Frost, der blev færdiguddannet læge som 23-årig og nu fire år senere er topdirektør for en international hjertestarter-virksomhed med mulighed for at blive en milliard-succes