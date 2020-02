Per Thøstesen fyldte 50 år i november. Foto: Lars Poulsen

Med mere end 30 år i kokkeuniformen har Per Thøstesen oplevet lidt af hvert. Mens hans tid i Frankrig mindede mere om en fysisk og psykisk torturlejr end en arbejdsplads, går han i dag meget op i, at hans restaurant er et sted, hvor personalet sætter pris på at være