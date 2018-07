Rie Hugger i sit hjem omgivet af billeder fra tiden med Anders. Foto: Jakob Kildehave

Kapitel 1: Rie Hugger blev tildelt et knusende slag, da hendes mand i august 2015 uden varsel tog sit liv. Nu fortæller hun sin historie for at skabe forståelse for, at enhver bør have plads til at sørge på sin egen måde