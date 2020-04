Den største, den dyreste – og en af de mest bøvlede: Her er USA's nye flådemonster

Det enorme hangarskib Gerald R. Ford har været længe undervejs. Her ses en tegning af skibet. Foto: Mike Dillard/Newport News Shipb/Ritzau Scanpix

Hangarskibet Gerald R. Ford har været ramt af uheld og forsinkelser under hele sin udvikling. Men det er et imponerende monster, US Navy har sat i søen