Det fedeste job: Steffen ville være præst som 14-årig

’Forbandede ungdom’. Det er titlen på en verdensberømt efterkrigstids-roman. De to ord repræsenterer også den klassiske bebrejdelse, som møder arbejdsmarkedets unge. De beskyldes for at være egoistiske og dovne.

Det er ’dybt uretfærdigt og ikke har noget på sig’, hvis man spørger Michael Uhrenholt, teamchef og ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation.

- Jeg møder også de fordomme. Men sandheden er, at de unge, der påtager sig ansvar på arbejdsmarkedet, og som jeg er i kontakt med, går til stålet. De er kvikke og veluddannede, og jeg oplever, at de ikke kommer med en skråsikker holdning om, hvordan tingene skal køre. De er gode til at stikke fingeren i jorden, siger han.

Et hurtig tjek i mediernes artikelarkiv Infomedia blotlægger også en del historier om, at helt unge danskere slår nye rekorder som de yngste ledere i deres fag. Det kommer ikke bag på Michael Uhrenholt, som bekræfter, at der er en tendens til at være flere yngre ledere.

Brænder for at redde liv

Teamchefen vurderer, at det kan hænge sammen med, at ledelse er blevet et fag på videregående uddannelser som CBS og DTU, at de unge på arbejdsmarkedet er ’født ind i’ den teknologiske udvikling, og at de i deres studietid har oplevet en verdensomspændende krise og derfor ved, at de skal præstere ekstraordinært for at klare sig.

Oven i hatten kommer så, at en del unge tilsyneladende vægter det at tage socialt ansvar og hjælpe andre mennesker højere end penge, titler og status. De unge brænder for at redde liv og sjæle.

Det nåede Danmarks Pædagogisk Universitet frem til i den store undersøgelse 'En gave til det moderne arbejdsmarked' offentliggjort i 2008 efter at have spurgt et stort antal 16- til 25-årige studerende. Netop den aldersgruppe, som nu bliver – eller er blevet – kørt i stilling som ledere.

En af dem er nu iværksætter-læge og en anden leder af et demens-plejecenter. Der er også en ambulance-redder og en præst. De er henholdsvis 26, 27, 27 og 28 år gamle. Læs i den kommende tid deres historier i Ekstra Bladets serie om 'Danmarks unge hverdagshelte'.