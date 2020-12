Død og ulykke forfulgte formand Maos familie

Tre søskende til den kinesiske revolutionsleder fik en voldelig død - og det samme skete for flere af hans efterkommere. Mao selv var heller ikke bange for at være brutal mod sin egen familie

Det kommunistiske Kinas første leder, Mao Zedong, levede et langt liv - til ulykke for millioner af mennesker, der blev ofre for rædselsregimet.

Maos egen familie har heller ikke været skånet for katastrofer - nogle båret af historiens gang og andre af kommunistlederens ligegyldighed over for familien.