DSB's pressechef: Go-go-piger skal ikke redde DSB

– Da grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige (januar 2016, red.) kom, var der relativt kort optræk til, at den trådte i kraft, og jeg har aldrig set et så massivt presseopbud - fra 15-16 lande. Jeg lavede på et døgn omkring 100 interview - til aviser, radio, tv - og stod fra kl. 5 morgen til kl. 23 om aftenen på en iskold Kastrup Station. Det var som at stå i en kummefryser, så det var hårdt.