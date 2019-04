Eksminister mistede familie i tsunami: Tiden læger ikke alle sår

– Jeg går i fare, hvor jeg går. Sådan synger Brorsson i en salme. Og det er jo rigtigt. Men det betyder ikke, at man skal holde op med at gå. Så kan man ligeså godt lægge sig til at dø, siger tidligere formand for Kristeligt Folkeparti og minister Flemming Kofod-Svendsen, som forsøger at leve så normalt liv som muligt oven på tragedien i 2004. Foto: Tariq Mikkel Khan