Er dit barn introvert? Få ti gode råd til at hjælpe det

Er dit barn stille og genert, og tager han eller hun sjældent initiativ til at være sammen med andre? Så er dit barn måske født med introverte karaktertræk. Det er vigtigt, at forældre og voksne i børnehave og skole forstår, hvad stilheden er et udtryk for, siger eksperter. Foto: iStock