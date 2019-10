Familien, der består af far Bøje, mor Anne og de fem børn; Elin (14), Ingrid (12), Lilly (9), Louie (7) og Regitze (2), flyttede i slutningen af august ind i deres nye hjem lidt uden for Fredericia. Foto: Anders Brohus

Børnene stortrives i deres skole og har masser af venner. Alligevel har Anne og Bøje fra København valgt at hive fire børn ud af skolen for at flytte til en gård uden for Fredericia, hvor de skal hjemmeskoles. Men kun når børnene har lyst