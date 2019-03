Forladt direktørvilla til salg for en slik

Tidligere Jaka-direktør Carl Holts arkitekttegnede pragtvilla fra 50'erne er sat til salg for 999.000 kroner. Ingen har endnu budt på den hærgede, men unikke bolig ikke langt fra Brabrand Sø vest for Aarhus. Foto Claus Bonnerup

Tidligere fashionabel, arkitekttegnet direktør-villa i Brabrand ved Aarhus med særlig historie sælges for én million kroner - villaen er blevet et tilløbsstykke for nysgerrige aarhusianere