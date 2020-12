Formand Mao: Fra forkælet barn til massemorder

Kinas revolutionsleder Mao Zedong voksede op i et velhavende hjem med en kærlig mor og en streng og ambitiøs far – men endte som kommunistisk revolutionær og historiens måske største massemorder

En navnløs kvinde, der føres til en afsides dal for at pleje en afdød slægtning og ender med at give liv til et menneskeligt monster.

Det lyder som elementer fra en mystisk roman.