Herskere fra helvede: Brutal tandlæge vil dyrkes af folket

Diktatoren med det lange navn Gurbanguly Berdmukhamedov ses her med en sagesløs hundehvalp, som han pludselig hev frem under et møde med Ruslands Putin i 2017. Foto: Maxim Shemetov/AP/Ritzau Scanpix