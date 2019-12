Isabella på 23 år har et brændende ønske om at få bortopereret en del af sine kønslæber. - Jeg vil blive rigtig glad, hvis de vil fjerne halvdelen, siger den unge kvinde. Foto: Linda Johansen.

Den unge kvinde har længe følt sig forkert 'forneden', men det er først for nylig, at tanken er blevet så dominerende, at hun nu vil have fjernet en del af sine skamlæber