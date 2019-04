- Jeg savner min mand, selvom han er lige her

Jette og Birger er sammen hver dag, men hun føler sig alligevel meget ensom. Foto: Stine Tidsvilde

Demens er en sygdom, som kan være meget voldsom for de pårørende at opleve. Det kan være svært at håndtere, når ens nære pludselig ikke er sig selv længere