Jespers liv som sexkunde: Fuck fordommene

Jesper Antonsen fortæller om sit liv som sexkunde i den branche, som han nu selv drømmer om at leve af: - Hvis nogen har et problem med det, så lad dem have det. Jeg har jo mødt - og kommer helt sikkert til at møde flere - fordomme. Det er jeg ligeglad med. Folk er så fordomsfulde og ignorante, og det vil jeg ikke spilde min tid på. Foto: Anita Graversen.