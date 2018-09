Kennis knuste ur og tøj dulmer familiens sorg: Vi er bange for at miste - igen

Poul og Pernille Offersen er under arbejdet med den nye bog 'Du som er i himlen' kommet tættere på hinanden og har fået større forståelse for hinandens sorg over tabet af Kenni - hans søn og hendes storebror - i en voldsom trafikulykke i 2012. Foto: Per Rasmussen