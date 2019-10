Lejla: Jeg er et voldtægtsbarn

Lejla Damon bruger sin personlige historie til at rette søgelyset mod seksualiseret vold og kvinders rettigheder. Foto: Stian Eisenträger/VG

Lejla Damon blev født af en kvinde, som var blevet voldtaget af serbiske soldater i en koncentrationslejr under krigen i Bosnien. Da hun var ni dage gammel, blev hun evakueret fra den belejrede hovedstad, Sarajevo, adopteret af et journalistpar og bragt i sikkerhed i England. 18 år senere fik hun sandheden om sit ophav at vide og begyndte jagten på sin biologiske mor