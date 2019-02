Martin Bjerre Hansen blev færdiguddannet som ambulanceassistent på sin fødselsdag 25. maj. Han har i sin tid hos Falck været ude til flere alvorlige trafikulykker, hvor det er lykkedes ham og behandlerne at hjælpe de ramte 100 procent igennem kvæstelserne. Foto: Per Rasmussen

Danmarks unge hverdagshelte: Blod og brækkede lemmer er langt nemmere at håndtere for den 26-årige ambulanceassisent Martin Bjerre Hansen end ulykkelige forældre der mister et barn under redningsforsøg