En IS-kvinde bærer sit spædbarn gennem al-Hol-lejren i Syrien, hvor der bor titusinder af kvinder og børn, som blev hos IS til den bitre ende. Foto: Delil Souleimann/AFP/Ritzau Scanpix

Jennifer lod sin fem år gamle slave dø af tørst. Sabine forsøgte at hverve flere fremmedkrigere til IS gennem sin blog. Derya forsøgte at sælge en bombevest. Tyskland slår hårdt ned på de kvinder, der rejste fra Europa for at støtte Islamisk Stat