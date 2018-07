Mads har sin egen minkfarm: - Der lugter værre inde i København

Mads blev inspireret og draget af den frihed, han kunne se, at hans far havde i sit job som minkavler. - Mink er meget baserede på deres årscyklus, så det vil sige, at det kun er en gang om året, man ordner alting. Der er nogle perioder, hvor man har frygteligt travlt, og så er der andre perioder, hvor der ikke er ret meget at lave, hvor dyrene kun skal tilses og fodres, forklarer han. Foto: René Schütze