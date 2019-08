Mai droppede 80-timers arbejdsuge: Nu holder hun ferie fem måneder om året

38-årige Mai Knudsen er uddannet ingeniør, men lever i dag af at bage pandekager. Foto: René Schütze

Mai skiftede godt betalt ingeniørjob og en lejlighed i København ud med et pandekagehus i Klitmøller

- Jeg kørte forkert.

Sådan lyder det korte svar fra Mai Knudsen, 38, da Ekstra Bladet spørger, hvordan hun egentlig havnede i surferbyen Klitmøller.

Hun griner og fortæller videre, mens hun tager en sprød boghvedepandekage af panden og over på en tallerken.

- Det var bare ikke den gode uddannelse eller pengene, der trillede ind på kontoen, der gjorde mig lykkelig, smiler Mai. Foto: René Schütze

Selvom hun kørte forkert, viste det sig hurtigt at være helt rigtigt. For som så mange andre, var hun kørt træt i rutinen på jobbet og savnede mere tid til de ting, der virkelig betyder noget for hende.

- Jeg oplevede en kæmpe knaphed af frihed. Det er ikke nok for mig at bestemme over min egen tid fem til seks uger om året, siger hun.

Barndomsdrøm om pandekager

Dengang arbejdede hun ofte 80 timer om ugen og boede i en lille lejlighed på Nørrebro i København, når hun ikke var udstationeret på opgaver i Grønland, Sri Lanka eller andre steder i verden.

- Det kan godt være, jeg ikke altid lavede det samme hver dag, men jeg var stadig forpligtet fra 8-16 og tit længere, og jeg følte, jeg sad fast i hamsterhjulet og arbejdede hele tiden.

Samtidig havde hun en gammel barndomsdrøm om at have sit eget pandekagehus, og da hun den dag kørte forkert og havnede i den nordjyske kystby, vidste hun, at det var her, hun skulle forfølge drømmen.

Kess's Hus var et almindeligt beboelseshus, før Mai lavede det om til en café. Selv bor hun på husets førstesal. Foto: René Schütze

Vinden rusker i klitterne over Kesse's Hus, som hendes café og hjem hedder. Her har hun i dag 22 deltidsansatte, der sammen med hende langer pandekager over disken syv måneder om året. Alligevel er det ikke noget, hun bliver rig af.

- Hvis jeg gerne ville tjene mange penge, skulle jeg være blevet ved med at være ingeniør, men jeg har frihed til at gøre, hvad jeg vil. Jeg har ferie fem måneder om året, hvor jeg kan gøre noget helt andet, smiler hun.

Gå efter mavefornemmelsen

Sultne frokostgæster fylder langsomt Kesse's Hus op med liv, og Mai hilser på et par stamgæster, før hun fortæller om at tage springet.

- Jeg har set mange, der er brændt ud, fordi de har stilet efter noget karriere, der ikke endte med at være det, de troede, det ville være. Livet skal leves nu, mens vi har det. Mange er sådan helt: ’Neeej, tænk at du har gjort det!’ Men det er da bare at prøve. Og hvad så, hvis det ikke går? Så har du da i mindste prøvet det, opfordrer hun.

- Man kan altid arbejde sig selv ihjel, kunsten er at sige stop. Det gode ved at være selvstændig er, at det kun er en selv man skal sige stop til, siger Mai. Foto: René Schütze

Selv går Mai altid efter sin mavefornemmelse, også selvom det kan være lettere sagt end gjort.

- Hvis man mærker rigtigt godt efter, og man efter ferien tager bussen til arbejde, griber kaffekoppen, tanker op, åbner computeren og ser alle de mails, man skal igennem., og så har det sådan: ’Årh, det skal jeg godt nok tage tilløb til!’ Så er det jo ikke den rigtige mavefornemmelse. Det var sådan, jeg havde det.

Pandekager eller sommerhus

Mai arbejdede igennem og sparede penge op, og der gik to år fra hendes første besøg i Klitmøller, til hun købte huset. Inden da skiftede hun til en lokal bank.

- Jeg er ikke sikker på en bank i København havde været med på den. 'Nå, så du vil droppe dit ingeniørjob, flytte til udkanten af Danmark og bage pandekager, siger du,' joker Mai og forsøger at lyde som en skeptisk bankrådgiver.

Mai faldt for huset placering i klitterne i Klitmøller, hvor hun og hunden Frida nyder naturen hver eneste dag. Foto: René Schütze

Hvis det ikke gik økonomisk, havde hun dog også en plan B.

- Her er heldigvis ikke bopælspligt, så jeg tænkte, at enten viste pandekagehuset sig at være en rigtig god idé, eller også havde jeg købt mig et rigtigt stort sommerhus på kysten, griner hun.