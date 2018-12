Nicolines søn sov ind i hendes arme: Det føles som om han lige er død

– Jeg er næsten 30 år, og alle i min omgangskreds har et barn eller er ved at få barn. Så det er hårdt at stå udenfor. Tidligere var jeg den eneste, der var mor. Nu er jeg den eneste, der ikke har et barn. Foto: Linda Johansen