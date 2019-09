Niels Carl Brandt Kattenhøj meldte sig til sit første traktortræk i 1987, fordi der på det tidspunkt ikke var så meget at rive i på maskinstationen, hvor han arbejdede.

Siden 1987 har Niels Carl Brandt Kattenhøj været på pletten til traktortræk. Sidste år klarede han den så for første gang fra kreds-træk til danmarksmesterskaberne, men det lykkedes ham ikke at kapre førstepladsen. Det blev til en andenplads. Her fortæller den 58-årige vestjyde, der har kørt traktor, siden han var tre år gammel, hvad der gik galt, og hvorfor traktortræk er noget så skønt