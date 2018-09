- Kernen er, at jeg vil skabe nyt og ikke reproducere succeser. Jeg ser mig aldrig tilbage, siger teaterdirektør i Fredericia Søren Møller. Her ved i Lillebælt finder han sit livsnødvendige frirum. Foto: Ernst van Norde

Hvordan kan man forvandle et gammelt egnsteater i en lille, jysk industriby ved Lillebælt fra at være lukningstruet til at kunne sælge 180.000 billetter til en forestilling? Søren Møller har svaret