Bjarne Hessel ejer sammen med sine tre jyske brødre bilforretningen Ejner Hessel. Det har gjort familien så velhavende, at den er blandt de 100 rigeste i landet. Foto: ritzau/Carsten Andreasen

På listen over Danmarks 100 rigeste dukker der flere og flere bilfamilier op. Det sker, samtidig med at regeringen for nylig nedsatte registreringsafgiften, hvilket vil forbedre salget og give de stenrige familier endnu flere penge i kassen