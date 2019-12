De fleste af os har prøvet at blive mødt med en sarkastisk kommentar. Foto: Shutterstock

'Bliv bare siddende, jeg kan støvsuge rundt om dig.' De fleste tyr nu og da til sarkastiske kommentarer i stedet for direkte at sige, hvad der generer dem. En ekspert kalder det en forsvarsmekanisme og giver dig her tips til, hvordan du skal agere